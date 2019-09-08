Экс-губернатор штата Южная Каролина объявил о вступлении в борьбу за пост президента США

ТАСС, 8 сентября. Бывший губернатор американского штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд в воскресенье объявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. О своем решении он сообщил в воскресенье телеканалу Fox News.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что я вступаю [в борьбу]", - приводит его слова агентство Reuters. Таким образом политик намерен соперничать с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться выдвижения официальным кандидатом на выборах от Республиканской партии. Республиканец Трамп ранее официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

59-летний Сэнфорд был губернатором Южной Каролины в 2003-2011 годах. С 2013 по 2019 годы он занимал пост члена Палаты представителей Конгресса США от Южной Каролины. Как отмечает Reuters, Сэнфорд является давним критиком Трампа.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.