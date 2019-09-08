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Кризис в Сирии
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Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности в Сирии для коалиции СДС

Турция признает террористической организацией, входящие в состав "Сил демократической Сирии" курдские формирования "Силы народной самообороны"

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в воскресенье Соединенные Штаты в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для поддерживаемой Вашингтоном коалиции "Сил демократической Сирии" (СДС). Турция признает террористической организацией, входящие в состав СДС курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС).

"В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок [территории на севере Сирии], они [США] хотят одновременно управлять и нами и ними. Кажется, что США хотят создать зону безопасности не для нас, а для террористической организации. Для нас это неприемлемо", - заявил турецкий лидер в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

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СШАСирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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