Эрдоган обвинил США в желании создать зону безопасности в Сирии для коалиции СДС

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в воскресенье Соединенные Штаты в желании создать зону безопасности на северо-востоке Сирии не для Анкары, а для поддерживаемой Вашингтоном коалиции "Сил демократической Сирии" (СДС). Турция признает террористической организацией, входящие в состав СДС курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС).

"В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок [территории на севере Сирии], они [США] хотят одновременно управлять и нами и ними. Кажется, что США хотят создать зону безопасности не для нас, а для террористической организации. Для нас это неприемлемо", - заявил турецкий лидер в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.