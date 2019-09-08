Минфин США пригрозил дополнительными санкциями всем, кто закупает иранскую нефть

ТАСС, 8 сентября. США намерены вводить санкции в отношении всех, кто закупает иранскую нефть или же взаимодействует с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Reuters, заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

По данным агентства, Манделкер сообщила, что Вашингтон "продолжит вводить санкции" в отношении любого, кто будет закупать иранскую нефть или же вести какие-либо дела с КСИР. "Мы продолжим оказывать давление на Иран, и, как сказал президент [США Дональд Трамп], никаких исключений в отношении [закупок] любого вида иранской нефти не будет", - приводит слова замминистра Reuters.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая действие этих исключений завершилось.