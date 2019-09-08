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Ситуация на Корейском полуострове

Помпео заявил, что США рассчитывают вернуться к переговорам с КНДР "в ближайшие дни"

Госсекретарь США подчеркнул, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает принимать на себя обязательства по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон надеется вернуться к переговорам с КНДР в скором времени - в ближайшие дни или недели. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC.

"Мы знаем, что председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын продолжает принимать на себя обязательства по денуклеаризации. Мы надеемся, что в ближайшие дни или, возможно, недели мы вернемся за стол переговоров с ними", - сказал госсекретарь США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня. 20 августа Помпео заявлял, что Соединенные Штаты не смогли вернуться к переговорам с КНДР настолько быстро, насколько рассчитывали.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты пролетели около 380 км.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеПомпео, Майкл (Майк)
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