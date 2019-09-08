Помпео заявил, что США рассчитывают вернуться к переговорам с КНДР "в ближайшие дни"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон надеется вернуться к переговорам с КНДР в скором времени - в ближайшие дни или недели. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC.

"Мы знаем, что председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын продолжает принимать на себя обязательства по денуклеаризации. Мы надеемся, что в ближайшие дни или, возможно, недели мы вернемся за стол переговоров с ними", - сказал госсекретарь США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня. 20 августа Помпео заявлял, что Соединенные Штаты не смогли вернуться к переговорам с КНДР настолько быстро, насколько рассчитывали.

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания. Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты пролетели около 380 км.