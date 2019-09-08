Явка на выборах президента Абхазии превысила 50%

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 18:00 мск составила 50,99%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа в воскресенье.

"Проголосовало 64 тыс. 947 человек, что составляет 50,99%", - сообщила она. По словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, в первом туре, 25 августа, явка составила 48,48%. Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.

Во второй тур выборов из девяти кандидатов вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния. В первом туре, состоявшемся 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.