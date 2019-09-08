СМИ: ливийская армия отбила у сил Сараджа один из южных пригородов Триполи

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над одним из южных пригородов столицы страны. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Al-Arabiya.

По его данным, армейским формированиям удалось отбить у сил Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) район Эр-Рамля, расположенный в непосредственной близости от нефункционирующего долгое время международного аэропорта Триполи. Поступает также информация об ожесточенных боях в населенном пункте Эс-Сбиа, находящемся в 10 км южнее воздушной гавани. В столкновениях с обеих сторон применяется боевая авиация, в том числе беспилотники.

Между тем, как передает новостной портал Al Mutawassit, в подконтрольный триполийскому кабмину город Эз-Завия (в 50 км к западу от столицы) за минувшие сутки поступили десятки погибших и раненых из рядов формирований ПНС. В числе убитых - один из главарей экстремистских формирований под названием "Совет шуры революционеров Бенгази", костяк которого составляют связанные с каидовцами ("Аль-Каида", запрещена в РФ) формирования ультрарадикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата").

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице формирования начали военную кампанию "Вулкан гнева" против штурмующих сил ЛНА. Вооруженное противостояние привело к сотням погибших, тысячам беженцев, разрушениям важных инфраструктурных объектов.

В данный момент в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА во главе с фельдмаршалом Хафтаром.