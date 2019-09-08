Reuters: МАГАТЭ обнаружило следы урана в пробах, взятых на одном из объектов в Тегеране

ТАСС, 8 сентября. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы урана в пробах, взятых в Тегеране на одном из иранских объектов, провести инспекцию которого призывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

В прошлом году Нетаньяху, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждал, что в иранской столице есть тайный склад с тоннами ядерных материалов. По его словам, на этом объекте хранятся "15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, всего 300 тонн материалов". Нетаньяху призвал тогда МАГАТЭ провести немедленные инспекции этого объекта.

Как отмечает Reuters, специалисты МАГАТЭ в этом году проинспектировали данный объект. По словам источников агентства, во взятых экспертами пробах были обнаружены следы урана. При этом, как пишет Reuters, найденный уран не являлся обогащенным до уровня, достаточного для производства ядерного оружия.

В МАГАТЭ запросили объяснений у Тегерана, однако они так и не были предоставлены. Как заявил агентству один из источников, существует "множество возможных объяснений" по поводу того, откуда на указанном объекте мог взяться уран, однако с точностью установить его происхождение достаточно сложно. Ни МАГАТЭ, ни власти Ирана пока никак не прокомментировали данную информацию.