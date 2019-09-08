Помпео заявил, что возможность встречи Трампа и Роухани на полях ГА ООН зависит от Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Возможность проведения встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи (ГА) ООН будет зависеть от решений, которые примет Тегеран. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала ABC.

"Мы хотим провести консультации. Президент Трамп заявлял, что он готов встретиться с президентом Роухани без предварительных условий. Он неоднократно это говорил", - констатировал шеф американской дипломатии. На вопрос о том, полагает ли он, что лидеры встретятся во время ГА ООН в текущем месяцев, Помпео ответил: "Я не могу сказать. От аятоллы (руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - прим. ТАСС) зависит, примет ли он верное решение относительно курса его страны".

В эфире телеканала Fox News Помпео заявил: "Президент Трамп решит, следует ли встречаться, в зависимости от того, будет ли, по его мнению, возможность добиться позитивных для американцев результатов. Он заявлял, что встретится с ним без предварительных условий".

Трамп в среду допустил возможность проведения встречи с Роухани на полях общеполитических дебатов ГА ООН. "Все возможно", - сказал он. "Они хотят поговорить. Они хотят заключить сделку", - добавил американский лидер, говоря об иранских властях.