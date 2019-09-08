В Абхазии завершилось голосование на выборах президента

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии завершилось в 20:00 мск в воскресенье. Все 154 избирательных участка, два из которых были открыты в Москве и в Черкесске (КЧР), закрыты, начат подсчет голосов, сообщили в ЦИК республики. Первые официальные итоги голосования Центризбирком Абхазии планирует озвучить в понедельник, до этого данные будут самостоятельно считать в штабах кандидатов.

Во втором туре за пост главы Абхазии боролись действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния. В первом туре выборов, который прошел 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

Спокойная обстановка

По данным ЦИК Абхазии на 18:00 часов мск, явка на выборах составила 50,99% По сравнению с первым туром она была чуть выше: 25 августа в голосовании приняли участие 48,48% избирателей.

Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил журналистам, что серьезных нарушений на выборах 8 сентября не было. "По данным на 18:00 мск информация о нарушениях поступает лишь в устной форме, и они не влияют в целом на ход голосования. Мы реагируем на каждую жалобу", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС из Сухума, в целом на избирательных участках ажиотажа не было. "От каждого кандидата на избирательном участке присутствуют наблюдатели и их доверенные лица, которые внимательно следят за ходом голосования и возможными нарушениями", - сказал член участковой комиссии на участке №1 в столице Абхазии.

Для наблюдения за ходом голосования в первом туре выборов президента Абхазии в республику приехало более 60 международных наблюдателей. Во втором за выборами следили лишь 12 наблюдателей, представляющих РФ, ДНР и ЛНР, Южную Осетию.

Первый вице-спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев отметил высокий уровень организации выборов. "Мы не нашли ничего такого, что могло помешать народу Абхазии выразить свою волю", - сказал он журналистам.

Глава МВД Абхазии сообщил ТАСС, что в ночь подсчета голосов здание ЦИК республики возьмут под усиленную охрану. "Дополнительная охрана будет обязательно выставлена", - сказал Аршба.

Оглашение результатов

Огласить предварительные итоги выборов обещают в 12:00 понедельника.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если кандидат "против всех" наберет простое большинство голосов. Тогда в течение двух месяцев должны пройти новые выборы.

Их также признают несостоявшимися, если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов.