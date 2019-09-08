Зариф призвал "агрессоров и оккупантов" как можно скорее покинуть Афганистан

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Тегеран призывает "агрессоров и оккупантов" как можно скорее покинуть Афганистан. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"С нашей точки зрения, агрессоры и оккупанты должны признать свое поражение и как можно скорее покинуть Афганистан", - цитирует Зарифа агентство Tasnim. Он добавил, что "иностранные силы могут воспользоваться текущим положением дел в стране, чтобы спровоцировать новую волну кровопролития".

По словам главы МИД, "Иран уважает суверенитет Афганистана и подчеркивает необходимость достижения мирного урегулирования". "Мы готовы проводить консультации и вести переговоры в рамках региональной инициативы с участием соседних стран, а также правительства и всех сил в Афганистане для предотвращения кровопролития и достижения долгосрочного соглашения между сторонами [конфликта]", - подчеркнул он.

Несмотря на более чем 17 лет войны, ситуация в Афганистане остается напряженной, происходят регулярные боевые столкновения, более 50% территории страны находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ). Ситуация осложняется тем, что в стране появились отряды из наиболее радикальных исламистов, отколовшихся от талибов и объявивших о поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). США ведут переговоры о мире с талибами, которые, по имеющейся информации, включают вывод американских войск из этой страны.