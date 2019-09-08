Макрон и Путин обсудили работу Совета сотрудничества Франции и России

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным основные направления работы франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Об этом в воскресенье сообщили в Елисейском дворце.

"Этот разговор в канун заседания в Москве двустороннего Совета сотрудничества по вопросам безопасности позволил наметить основные направления работы, проводимой главами дипломатических и оборонных ведомств двух стран", - отметили в администрации французского лидера.

Глава французского государства, указали в его окружении, "воспользовался этой возможностью, чтобы вновь приветствовать состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной". "Собеседники подтвердили, что нынешняя динамика может позволить в ближайшие недели провести саммит в "нормандском формате" в Париже, чтобы продвигаться в выполнении минских соглашений", - заявили в Елисейском дворце.

Президенты также обменялись мнениями по иранскому досье, высказав пожелание, чтобы "все затронутые стороны приняли политические решения, необходимые для смягчения напряженности".

Лидеры условились, что после заседания совместного Совета сотрудничества по вопросам безопасности они продолжат свои контакты на основе общей стратегической дорожной карты, координация которой с французской стороны поручена дипломату Пьеру Вимону.