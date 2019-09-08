Помпео заявил, что решение пригласить талибов именно в Кэмп-Дэвид было обдуманным

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье ответил на критику в адрес американского лидера Дональда Трампа, заявив, что решение пригласить представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) именно в загородную резиденцию американского президента Кэмп-Дэвид было обдуманным.

"Будьте уверены, мы были очень вдумчивы. Мы думали об этом в течение долгого времени, и в итоге президент принял решение, что это правильное место", - сказал Помпео в интервью телекомпании CBS.

Госсекретарь добавил, что в вашингтонской администрации знают историю Кэмп-Дэвида. "Именно здесь много раз обсуждались вопросы мира, к сожалению, вам часто приходится иметь дело с некоторыми весьма плохими персонажами, чтобы добиться мира. Любого, кто утверждает, что не стоит вести переговоры с "Талибаном", я бы попросил рассказать, как иначе они хотели бы, чтобы мы вели обсуждения с целью попытаться добиться примирения", - отметил Помпео.

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами радикального движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

Выбор Кэмп-Дэвида в качестве места для переговоров с талибами стал поводом для критики в адрес Трампа, в том числе и со стороны его однопартийцев. "Именно в Кэмп-Дэвиде американские лидеры встретились, чтобы спланировать наш ответ после того, как поддерживаемая талибами "Аль-Каида" (террористическая сеть, запрещена в РФ - прим. ТАСС) убила три тысячи американцев 11 сентября [2001 года]. Ни один из членов "Талибана" не должен когда-либо туда ступать", - написала в воскресенье у себя в "Твиттере" член Палаты представителей Лиз Чейни (республиканка от штата Вайоминг), добавив при этом, что решение Трампа прекратить переговоры, по ее мнению, было верным.