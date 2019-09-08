ЦИК Абхазии огласит предварительные итоги выборов президента в понедельник

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазии огласит предварительные итоги второго тура выборов президента республики в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщил в воскресенье глава ЦИК Тамаз Гогия в международном пресс-центре по итогам состоявшегося голосования.

"Ровно в 20:00 мск по всей Абхазии и на зарубежных участках завершилось голосование на выборах президента, комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ЦИК огласит в понедельник в 12:00 мск", - сказал Гогия.

По словам председателя комиссии, порог явки в 25% избирателей был преодолен еще к 15:00 мск. По данным на 18:00, она превысила 50%, что дает основание признать выборы состоявшимися, - сказал глава ЦИК Абхазии.

Гогия отметил, что официальных заявлений о нарушениях при голосовании в ЦИК пока не поступало.

Во втором туре за пост главы Абхазии боролись действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния. В первом туре выборов, который прошел 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.

Во втором туре для признания выборов президента Абхазии состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов. Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.