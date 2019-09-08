Хаджимба лидирует во втором туре выборов президента Абхазии после обработки 72% бюллетеней

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует во втором туре выборов президента после обработки 72% бюллетеней, следует из данных, предоставленных журналистам в штабе Хаджимбы.

"По данным на 21.40 обработано 72% бюллетеней, по результатам подсчетов пока лидирует действующий президент", - сказал представитель штаба.

Согласно информации на установленном в штабе табло, по итогам обработки 58 тыс. бюллетеней из 81 тыс. Хаджимба набирает 49,69% голосов. Его оппонент - лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - 47,76%.

Часть избирателей проголосовали "против всех".

О выборах

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50% - прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск явка составила 50,99%.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.

В первом туре, состоявшемся 25 августа, Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей.