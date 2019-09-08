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Биньямин Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля вскоре поправился и с улыбкой сказал, что хотел проверить бдительность собравшихся
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху AP Photo/Sebastian Scheiner
Описание
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/Sebastian Scheiner

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Обращаясь к министрам своего кабинета в самом начале заседания, Нетаньяху проинформировал их, что "совершил краткий визит в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным", но вскоре поправился, сказав, что имел в виду Бориса Джонсона. Премьер также с улыбкой сказал, что хотел проверить бдительность собравшихся.

Запись с оговоркой премьера распространили в Twitter журналисты, слушавшие выступление премьера. В версии, распространенной позже в воскресенье пресс-службой самого премьера, оговорка была вырезана.

Борис Ельцин являлся главой российского государства с 1991-го по 1999 год. Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.

Теги
РоссияИзраильЕльцин, Борис НиколаевичНетаньяху, БиньяминДжонсон, Борис
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