Хаджимба заявил, что "народ признал его победу" на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 8 сентября. /ТАСС/. Лидирующий на выборах президента Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что "народ признал его победу" на выборах президента страны.

"Не я признаю, народ признал. Продолжу ту работу, которую мы делали, и делать ее нужно вместе, без разделений. Нам надо понять, что другого выхода нет", - сказал он ТАСС.

Также он поблагодарил жителей страны за поддержку. "Я благодарю всех за поддержку. Здесь нет проигравших. Нам вместе надо строить страну", - добавил он.

Оппонент Хаджимбы на выборах президента Абхазии заявил, что пока не признает его победу и ведет свой подсчет голосов.