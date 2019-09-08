Празднование 71-й годовщины образования КНДР пройдет без большого военного парада

ПХЕНЬЯН, 9 сентября. /ТАСС/. Торжества в честь 71-й годовщины образования КНДР пройдут в понедельник на главной площади народной республики без большого военного парада, что обусловлено тем, что в текущем году отмечается не круглая дата.

По всей республике пройдут собрания, концерты и спортивные состязания. Центром торжеств традиционно станет Пхеньян, где тысячи жителей рано утром придут на возвышенность Мансудэ, чтобы возложить цветы к подножию гигантских бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а затем на главной площади столицы состоится многотысячный митинг.

КНДР была основана 9 сентября 1948 года. В 2018 году в честь 70-летнего юбилея народной республики в Пхеньяне прошел парад, во время которого демонстрировалась военная техника, в том числе ракетные системы, а затем состоялось гражданское шествие с выражением поддержки лидеру страны Ким Чен Ыну.

Опора на собственные силы

В прессе КНДР в преддверии праздника была опубликована серия статей, посвященных 71-й годовщине образования народной республики. Центральная газета "Нодон синмун" сделала акцент на традиционном принципе опоры на собственные силы, который, как считают авторы комментария, является ключевым условием для успешного развития страны.

"Единственный способ достичь процветания из поколения в поколение - это уверенность в себе, независимость и самооборона", - отмечается в статье. При этом авторы комментария подчеркнули значимость внешнеполитической деятельности руководства КНДР.

"Основная тема продолжающейся борьбы на международной арене - это стоящий сегодня выбор между уверенностью в себе и подчинением, - отмечается в статье. - Если уступить один шаг тем, кто к нам враждебен, это может привести к двум шагам, десяти шагам и даже ста шагам последующих уступок".

Сейчас ключевой темой в отношениях КНДР и США является вопрос возобновления переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова и снятии санкций Совета Безопасности ООН, введенных против народной республики. 30 июня между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев возобновление контактов не произошло.

Прочные связи с Россией и Китаем

Различные праздничные мероприятия накануне 71-й годовщины образования КНДР прошли в посольствах народной республики в России, Китае и ряде других стран, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что в ходе выступлений на них участники отметили традиционно сильные связи между Россией и КНДР, а также Китаем и КНДР и выразили уверенность в дальнейшем укреплении отношений.

Наиболее важным событием в отношениях РФ - КНДР в 2019 году стали переговоры лидеров 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, при этом владивостокский саммит стал их первой личной встречей. После завершения переговоров Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

В ходе саммита на острове Русский лидер КНДР пригласил Путина посетить Пхеньян. Впоследствии Россия направила Ким Чен Ыну приглашение посетить Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в мае 2020 года.