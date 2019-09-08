Генсек ООН оценил усилия Путина и Зеленского в осуществлении обмена между РФ и Украиной

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Позицию генсека изложил в воскресенье его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует обмен заключенными и задержанными, который произошел 7 сентября между Российской Федерацией и Украиной, и высоко оценивает усилия всех, кто был причастен к его реализации, в том числе президента [Украины] Владимира Зеленского и президента [России] Владимира Путина", - заявил Дюжаррик в сообщении, которое распространила пресс-служба.

Гутерриш также выразил надежду на то, что осуществленный обмен поможет возобновлению конструктивного диалога между двумя государствами. "Он [генсек ООН] надеется, что это важное гуманитарное событие послужит положительным шагом на пути к укреплению доверия обеих сторон, возобновлению постоянного и конструктивного диалога на всех уровнях, что впоследствии приведет к окончательному разрешению конфликта в Восточной Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, генсек ООН призвал РФ и Украину продолжить принимать шаги в направлении уменьшения напряженности, а также претворения в жизнь Минских соглашений.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.