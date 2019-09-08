Сторонники Хаджимбы начали праздновать победу действующего президента Абхазии на выборах

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Сторонники действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, который, по данным его штаба, набирает на выборах главы государства после обработки 99,5% бюллетеней на 1,5 процентных пункта больше его оппонента - лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии, празднуют победу своего кандидата, передает корр. ТАСС.

Согласно информации на установленном в штабе табло, по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. бюллетеней Хаджимба набирает 49,3% голосов, Квициния - 47,55%. Часть избирателей проголосовали "против всех". Официальных данных от ЦИК республики в настоящее время нет, в избиркоме республики обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.

Собравшиеся в штабе Хаджимбы вышли на улицу, чтобы поприветствовать своего кандидата, который обратился к сторонникам со словами благодарности за оказанную поддержку. Обстановка праздничная, люди поздравляют друг друга, передает корр. ТАСС.

В это время, как передает корр. ТАСС, возле штаба второго кандидата собрались сторонники Квицинии, все ждут заявлений лидера оппозиции. Люди обсуждают между собой результаты выборов на конкретных участках.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента. Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск воскресенья явка составила 50,99%.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые. В первом туре, состоявшемся 25 августа, Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей.