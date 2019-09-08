Оппонент Хаджимбы на выборах президента Абхазии заявил, что изучает данные голосования

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность президента Абхазии, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния заявил, что изучает данные своего штаба об итогах голосования на выборах главы государства, в ближайшее время будет объявлено решение штаба.

"Есть два-три пути, мы выберем один из них. Прошу слушать друг друга. Это выборы, невозможно все результаты узнать так быстро. Нам понадобится несколько часов", - сообщил он сторонникам.

Ранее в штабе действующего президента республики Рауля Хаджимбы заявили о том, что глава государства одерживает победу во втором туре выборов главы государства после обработки 99,5% бюллетеней. Данных ЦИК об итогах голосования пока нет.