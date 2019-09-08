Штаб Хаджимбы заявил, что готов к диалогу с Квицинией и иными политическими силами Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Штаб действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбы, который участвовал во втором туре выборов руководителя республики, заявил о готовности к диалогу со всеми политическими силами страны, в том числе с главным оппонентом в рамках кампании - лидером оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхасом Квицинией.

"[После выборов] будем садиться и разговаривать. Мы готовы всегда на диалог, готовы обсуждать со всеми политическими партиями и организациями. Конструктивный разговор мы никогда не отвергали", - сообщил ТАСС кандидат в вице-президенты, баллотирующийся с Хаджимбой, Аслан Барциц.

Ранее штаб Хаджимбы заявил о том, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. протоколов действующий президент набирает 49,3% голосов. Его отрыв от Квицинии составляет почти 1,5 процентных пункта. Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы.

Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск явка составила 50,99%.

Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то, независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися, и назначаются новые. В первом туре, состоявшемся 25 августа, Хаджимба и Квициния набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.