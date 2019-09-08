В МВД Абхазии рассказали об обстановке у здания ЦИК

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов дежурят в ночь на понедельник у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии. Об этом сообщил ТАСС замминистра внутренних дел республики Леван Кварацхелия.

"В охране здания ЦИК задействован личный состав МВД, СОБР МВД и Служба госбезопасности. Пока у здания сторонников кандидатов нет, это сотрудники правоохранительных структур Абхазии, призванные обеспечивать общественный порядок", - сказал он. Как передает корреспондент ТАСС, здание ЦИК оцеплено, жителей практически нет.

Ранее штаб Рауля Хаджимбы заявил о том, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. протоколов действующий президент Абхазии набирает 49,3% голосов. Его отрыв от главного оппонента в рамках кампании - лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии составляет почти 1,5 процентных пункта.

Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы. Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск явка составила 50,99%.