Все протоколы после голосования на выборах президента Абхазии доставили в ЦИК

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Все протоколы с данными о голосовании жителей Абхазии на выборах президента доставлены в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), идет их обработка, сообщил ТАСС представитель ЦИК республики.

"Окружные комиссии доставили протоколы в ЦИК. Сейчас все протоколы обрабатывают", - сказал собеседник агентства.

Ранее штаб действующего президента Рауля Хаджимбы заявил о том, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. протоколов действующий президент набирает 49,3% голосов. Его отрыв от оппонента, лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии, составляет почти 1,5 процентных пункта. Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы.

Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре