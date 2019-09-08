Маас назвал неверным сигналом приостановку Ираном части обязательств по ядерной сделке

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил об опасности дальнейшего усугубления кризиса вокруг Ирана и призвал Тегеран полностью соблюдать обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом министр заявил в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе "Функе".

"Все должны сейчас действовать ответственно, иначе существует опасность того, что мы пропустим поворот, ведущий к мирному решению конфликта", - считает Маас. "Еще можно найти решение, но мы, европейцы, не можем это сделать в одиночку в то время, когда другие все больше повышают ставки", - заметил он.

"В этой ситуации будет совершенно неверным сигналом, если Иран не проявит стремления соблюдать обязательства в рамках венского соглашения. Мы хотим, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению СВПД", - подчеркнул Маас. По его словам, европейские партнеры продолжают вместе работать над поиском решений, чтобы ситуация в Ормузском проливе не вышла из-под контроля.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

Ко второму этапу Тегеран перешел 7 июля, объявив об обогащении урана до уровня более 3,67%. Тогда власти Ирана пообещали сокращать обязательства каждые 60 дней, а 6 сентября перешли к третьему этапу, отказавшись от ограничений исследовательской деятельности.