Штаб оппонента Хаджимбы проводит консультации по итогам выборов в Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии проводит консультации после завершения голосования во втором туре выборов главы республики. Об этом сообщил ТАСС в ночь на понедельник руководитель штаба Беслан Эшба.

"Сейчас идут консультации. Официальная позиция кандидата будет в заявлении", - сказал он.

Ранее штаб действующего президента Рауля Хаджимбы заявил, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более чем 81,1 тыс. протоколов глава государства набирает 49,3% голосов. Его отрыв от Квицинии составляет почти 1,5 процентных пункта. Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы.

Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.