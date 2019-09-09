Сторонники оппозиции в Сухуме начали расходиться после призыва своего кандидата

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Сторонники лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии, собравшиеся в Сухуме, начали расходиться после того, как он призвал их отправиться по домам на время консультаций по итогам второго тура президента Абхазии, передает корреспондент ТАСС.

"Я вас хочу попросить - давайте договоримся так. Сегодня мы отдыхаем. А утром после консультаций мы всем сообщим: как увидеться, где собраться, наши дальнейшие действия", - сказал Квициния, обращаясь к сторонникам в ночь на понедельник.

Квициния является на выборах оппонентом действующего главы государства Рауля Хаджимбы.

Ранее штаб Хаджимбы заявил, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более чем 81,1 тыс. протоколов глава государства набирает 49,3% голосов. Его отрыв от Квицинии составляет почти 1,5 процентных пункта. Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы.

Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.