Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги голосования на выборах главы Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства. Об этом он заявил в понедельник сторонникам в Сухуме.

"Даже если ЦИК объявит какие-то результаты, то мы будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс. Мы включаем другой механизм - закона - и будем очень сильно давить на этот механизм - на закон", - сказал Квициния.

Он отметил, что ранее кандидаты договорились не учитывать голоса "против всех". "[Графа "против всех"] на самом деле является нарушением закона, она юридического основания не имеет, - заявил Квициния. - И у меня ощущение, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом, поэтому мы будем оспаривать".

Ранее штаб действующего президента страны Рауля Хаджимбы заявил о том, что по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. протоколов президент набирает 49,3% голосов. Его отрыв от Квицинии составляет почти 1,5 процентных пункта. Квициния заявлял, что пока не признает победу Хаджимбы.

Официальных данных от ЦИК республики нет, в избиркоме обещали озвучить первые итоги голосования в понедельник.

В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов. На 18:00 мск явка составила 50,99%.