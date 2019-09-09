Хаджимба побеждает на выборах в Абхазии с 47,38% голосов

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов избирателей, сообщил ТАСС глава абхазского Центризбиркома Тамаз Гогия.

"По предварительным итогам, принятым сегодня на заседании, в соответствии со статьей 19 конституционного закона Республики Абхазия "О выборах президента Республики Абхазии", избранным считается Хаджимба Рауль Джумкович. Квициния Алхас Алексеевич - 46,19% [голосов], Хаджимба Рауль Джумкович 47,38% набрал по итогам второго тура голосования", - сказал он.