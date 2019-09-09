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Министр ВС Франции прокомментировала принятие Макроном приглашение в РФ на 75-летие Победы

Флоранс Парли считает, что участие французского лидера в мероприятии может придать новый импульс взаимоотношениям с Россией

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Участие президента Франции Эмманюэля Макрона в праздновании 75-летия Победы может придать новый импульс взаимоотношениям с Россией. Об этом в преддверии московских переговоров глав дипломатических и военных ведомств двух стран заявила в интервью ТАСС министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

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Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 года для празднования 75-й годовщины Победы, напомнила она. "Это мощный сигнал, свидетельствующий о желании президента придать новый импульс взаимоотношениям с Россией", - считает Парли.

При этом министр указала, что "пока преждевременно говорить о составе делегации, которая будет сопровождать президента для участия в данном праздновании". "Не исключено, что я также буду участвовать", - добавила она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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