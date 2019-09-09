Министр ВС Франции: Париж намерен вести диалог с Москвой по геостратегическим вызовам

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Франция рассчитывает вести откровенный и требовательный диалог с Россией по основным геостратегическим вызовам. Об этом в преддверии московских переговоров глав дипломатических и военных ведомств двух стран заявила в интервью ТАСС министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Как подчеркнула глава оборонного ведомства, в Москве вместе с российскими коллегами "будет вестись поиск путей углубления двусторонних отношений, в соответствии с пожеланиями президентов по итогам встречи на юго-востоке Франции, в Брегансоне".

"Существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы, - отметила она. - Конечно, мы не по всем вопросам согласны друг с другом, но это как раз и побуждает к укреплению диалога. По всем этим темам мы хотим вести откровенный и требовательный диалог, проявляя открытость и выдвигая также наши условия".

Выступая на совещании послов Франции 27 августа, спустя неделю после встречи с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, глава французского государства заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в том числе в связи с "укреплением новых держав". В своей речи, которую аналитики называют программной, Макрон выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

Парли и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан проведут 9 сентября в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу в формате 2+2.