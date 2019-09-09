Министр ВС Франции: нужно укрепить диалог с РФ по поведению в космосе и киберпространстве

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Париж считает необходимым укрепить диалог с Москвой по нормам поведения в космосе и киберпространстве. Об этом в преддверии московских переговоров глав дипломатических и военных ведомств России и Франции заявила в интервью ТАСС французский министр вооруженных сил Флоранс Парли.

"Франция стремится к продвижению многостороннего и уважительного подхода к существующим договорам и международному праву, - отметила она. - Россия - важный участник в киберпространстве и в космосе". Она напомнила, что "космическому сотрудничеству между странами много лет". "Сейчас необходимо укрепить наш диалог по современным нормам поведения, которые должны применяться в этих областях", - подчеркнула Парли.

По ее мнению, "киберпространство и космос входят в число тех новых рубежей, контуры которых пока расплывчаты". "Эти области имеют важнейшее значение для наших обществ и наших вооруженных сил, они становятся также новыми пространствами конфликтности, - отметила она. - Мы не хотим, чтобы они превратились в пространства времен Дикого Запада. Нужны правила, транспарентность, диалог".