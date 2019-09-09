Хаджимба побеждает на выборах президента Абхазии. Его оппонент намерен оспорить итоги

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным ЦИК, побеждает во втором туре выборов главы республики с 47,38% голосов. Между тем его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния, получивший 46,19%, не признает результаты и намерен их оспорить.

После окончания голосования кандидаты вели собственный подсчет голосов: данные поступали им от многочисленных наблюдателей, которые присутствовали на всех 154 участках. По информации штаба Хаджимбы, по итогам обработки 99,5% бюллетеней действующий президент набрал 49,3% голосов, а Квициния - 47,55%. Как заявил Хаджимба, народ признал его лидерство на выборах, а его сторонники начали праздновать победу.

Победитель второго тура определяется простым большинством голосов. Если кандидат "против всех" набирает простое большинство, назначаются новые выборы, которые требуется провести в течение двух месяцев. Если оба кандидата получат одинаковое количество голосов, выборы будут считаться несостоявшимися, назначаются новые.

Сейчас сторонники кандидатов разошлись по домам, в республике, по данным МВД, спокойная обстановка.

Как заявляли в ЦИК республики, второй тур выборов прошел без нарушений, а явка, по предварительным данным, составила 65,98% (для признания выборов состоявшимися она должна достичь 25%). Как сообщил ТАСС глава ЦИК Тамаз Гогия, 3154 человек проголосовали против всех.

Квициния в ответ на это заявил, что пока не признает победу Хаджимбы и ведет альтернативный подсчет голосов, а позже сообщил, что будет оспаривать результаты, так как, по его мнению, "ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом". Он напомнил, что кандидаты договорились не учитывать при подсчете голоса, поданные "против всех", так как эта графа "юридического основания не имеет".

Депутат первого созыва парламента Абхазии (1991-1996 годы), специалист по региональному управлению Ренат Карчава уточнил ТАСС, что в абхазских законах "понятие голосования против всех не регламентировано никак".

Штаб Квицинии заявил, что проводит консультации со специалистами, попросив сторонников разойтись по домам до утра.

Требование повторного голосования

При этом в ночь на понедельник кандидаты, которые не прошли во второй тур выборов президента, направили в ЦИК республики письмо, в котором указывают на необходимость проведения повторных выборов.

"Кандидаты в президенты [Астамур] Какалия, [Артур] Анкваб и [Олег] Аршба обратились с заявлением в ЦИК. Считаем, что, если кандидат в президенты Республики Абхазия не набирает более половины голосов избирателей, то ни один кандидат не был избран президентом Республики Абхазия и Центральная избирательная комиссия обязана назначить повторные выборы президента", - следует из документа, авторы которого ссылаются на ст. 18 конституционного закона республики.

Согласно статье, отмечается в документе, избранным считается кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В ЦИК республики ТАСС подтвердили, что письмо получено, однако решения по нему не озвучили.

Позиция наблюдателей

Для голосования было открыто 154 избирательных участка, два из которых находились в Москве и в Черкесске в Карачаево-Черкесии.

По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, наблюдатели от Совфеда не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования.

Всего за вторым туром следили 12 наблюдателей, представляющих РФ, ДНР и ЛНР, Южную Осетию, тогда как во время первого тура в республику приехали более 60 международных специалистов.