Лидер Южной Кореи утвердил кандидатуру Чо Гука на пост министра юстиции

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин утвердил Чо Гука на посту министра юстиции, несмотря на возражения со стороны оппозиции и общественности. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов представитель администрации президента Ко Мин Чжун.

"Президент сегодня утром утвердил Чо Гука в качестве министра юстиции", - подчеркнула она. Мун Чжэ Ин также утвердил в должностях еще пятерых кандидатов на посты министерского уровня. Церемония вручения им соответствующих документов пройдет в течение дня.

Назначение состоялось на фоне начала прокуратурой расследования в отношении Чо Гука и членов его семьи. Надзорный орган, в частности, проверяет информацию том, что Чо Гук и его жена использовали личные связи и подделывали документы для того, чтобы устроить свою дочь в престижный медицинский вуз. Также на предмет коррупции проверяются их связи с одним частным паевым фондом.

Мун Чжэ Ин внес кандидатуру Чо Гука на пост министра юстиции в августе, возложив на него задачу реформирования судебно-правовой системы. В частности, планируется создать отдельный независимый орган для расследования коррупционных преступлений, совершенных чиновниками, а также передать полиции часть широких полномочий прокуратуры. Последний пункт вызвал резкое неприятие у сотрудников надзорного ведомства.