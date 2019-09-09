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Reuters: "Хезболлах" сбила израильский беспилотник на юге Ливана

Инцидент произошел в районе деревни Рамие, передает агентство

ТАСС, 9 сентября. Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на телеканал Al-Manar.

По его данным, в "Хезболлах" заявили, что беспилотник находится в руках у членов группировки.

25 августа в ночные часы в небо над южной окраиной Бейрута вторглись со стороны моря два израильских беспилотника, оснащенные боезарядами. Один из них рухнул, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в жилом районе Муаввад, в результате получили ранения три человека. В ночь на 26 августа Израиль с помощью беспилотников нанес три удара по району Кусая в долине Бекаа, где находится база Народного фронта освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК).

1 сентября бойцы шиитской милиции "Хезболлах" поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер Wolf возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим. В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его данным, никто из израильских военных в результате вооруженной вылазки "Хезболлах" не пострадал.

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