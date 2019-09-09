СМИ: в Израиле заявили, что беспилотник ВВС страны не был сбит бойцами "Хезболлах"

ТАСС, 9 сентября. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС не был сбит бойцами шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, а упал из-за технической неисправности. Об этом сообщила в понедельник газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник в Армии обороны Израиля.

Телеканал Al Manar ранее сообщил о том, что бойцы "Хезболлах" сбили израильский БПЛА в районе селения Рамие на границе с Израилем. Беспилотник попал в руки членов шиитской милиции.

"Небольшой дрон рухнул в воскресенье утром на территории Ливана, угрозы попадания в руки противника разведывательной информации нет", - отметил источник газеты.

28 августа военнослужащие ливанской армии открыли огонь по трем израильским БПЛА, нарушившим границу. Согласно коммюнике командования ВС республики, один из беспилотников появился в небе над пограничным районом Эдейса, а два других поблизости от города Кафр-Кила. Открытый по ним с земли интенсивный огонь заставил беспилотники повернуть обратно в сторону Израиля.

Ранее 25 августа в ночные часы в небо над южной окраиной Бейрута вторглись два израильских беспилотника, оснащенные боезарядами. Один из них рухнул, не причинив вреда, а другой взорвался в воздухе в жилом районе Муаввад, в результате получили ранения три человека. В ночь на 26 августа Израиль с помощью беспилотников нанес три удара по району Кусая в долине Бекаа, где находится база Народного фронта освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК).

1 сентября бойцы шиитской милиции "Хезболлах" поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер "Волф" возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим. В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его данным, никто из израильских военных в результате вооруженной вылазки "Хезболлах" не пострадал.