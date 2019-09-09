Оппозиционер Квициния требует проведения новых выборов президента Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни"), кандидат в президенты Абхазии Алахас Квициния, требует проведения новых выборов главы республики. Об этом Квициния заявил ТАСС в понедельник.

"Новые выборы должны быть. Он (Хаджимба - прим. ТАСС) не набрал нужного количества голосов, которое нужно по закону", - сказал Квициния. "Если ЦИК признает президентом Хаджимбу, будет нарушен закон о выборах", - добавил он.

Квициния отметил, что обратился в ЦИК республики с соответствующим запросом. По его словам, он готов обратиться в судебные инстанции с требованием провести новые выборы.

Отвечая на вопрос, готов ли лидер оппозиции вывести своих сторонников на митинги, Квициния ответил: "Мы ко всему готовы".

Согласно предварительным данным ЦИК Абхазии, по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся 8 сентября, на них побеждает действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,38% голосов. Квициния получил - 46,19%. Явка, по предварительным данным, составила - 65,98%.