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Единый день голосования - 2019

На Украине заочно предъявили обвинения организаторам выборов в Крыму 8 сентября

Обвинительный акт в отношении главы избиркома республики будет направлен в суд

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Обвинения в проведении выборов в Крыму заочно предъявлены организаторам избирательного процесса в единый день голосования в РФ, 8 сентября. Об этом в понедельник сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым (АРК), подведомственная Генеральной прокуратуре Украины.

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"Вчера незаконно состоялись [выборы] на территории временно оккупированного полуострова, которые нарушают нормы законодательства и не признаются на Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы избиркома Республики Крым будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования", - приводит слова так называемого прокурора АРК Гюндуза Мамедова украинское агентство УНН.

Ранее, 4 сентября, украинские власти объявили в розыск главу Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, которого Киев обвиняет в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

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