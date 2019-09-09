Глава МИД Франции заявил, что Париж готов к диалогу с Москвой

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Франции готовы к диалогу с РФ и рассчитывают на такой же подход с российской стороны. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы выражали свое желание возобновить амбициозную и плотную работу в двустороннем формате, - отметил министр. - Президент Франции [Эмманюэль Макрон] имеет свое позитивное видение двустороннего диалога, и мы надеемся, что российская сторона также готова пойти нам на встречу и работать в том же самом русле".

В понедельник состоится встреча в формате "2+2", в которой помимо глав внешнеполитических ведомств примут участие министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Флоранс Парли.