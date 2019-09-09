ЦИК Абхазии признал выборы президента республики состоявшимися

"Я уполномочен заявить, что выборы президента Республики Абхазия состоялись", - сказал он.

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, побеждает на выборах президента республики, набрав 47,38%, добавил Гогия.

"Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия утвердила предварительные результаты выборов президента Республики Абхазия. <...> Кандидат Квициния Алхас, за которого проголосовали 38 тыс. 742 человека - 46,19% голосов избирателей. Кандидат в президенты Хаджимба Рауль - 39 тыс. 741 человек, что составляет 47,38%", - сказал глава ЦИК.

По данным ЦИК, в списки избирателей было внесено 127 тыс. 136 человек. Бюллетени для голосования получили 83 тыс. 884 человека, таким образом явка составляет 65,98%.

Глава ЦИК также сообщил, что комиссия объявит окончательные результаты выборов в течение трех дней. В Абхазии 8 сентября прошел второй тур выборов президента, для признания выборов состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре - не менее 50%), а победитель определяется простым большинством голосов.