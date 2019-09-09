ЦИК Абхазии отклонил обращение Квицинии о признании выборов в Абхазии несостоявшимися

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазии рассмотрела обращение лидера оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни"), кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии о признании прошедших 8 сентября выборов несостоявшимися и отклонила его. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

"Оно [обращение] рассмотрено сегодня. <...> ЦИК отклонил его", - сказал Гогия. По его словам, обращение было рассмотрено в тот же день, когда его передали в комиссию - утром в понедельник.

Он добавил, что если Квициния не согласен с решением избиркома, то может обжаловать его в судебном порядке.

Ранее Квициния заявил ТАСС, что требует проведения новых выборов главы республики и обратился в ЦИК с соответствующим запросом.

По предварительным данным ЦИК, Квициния набрал во втором туре президентских выборов 46,19% голосов, действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба - 47,38%.