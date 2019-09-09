В МИД Украины сообщили, что Зеленский готов к встрече в "нормандском формате" в сентябре

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) в сентябре, договоренности об это есть "фактически" со всеми частниками переговорного процесса. Об этом в понедельник заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время проведение этой встречи в "нормандском в формате". Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце", - утверждает Пристайко.

Он добавил, что относительно встречи "есть договоренности фактически со всеми участниками "нормандского формата".

При этом глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Украина до встречи намерена "поспособствовать" проведению телефонного разговора советников глав государств и правительств стран "четверки".

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октябре 2016 года в Берлине.

В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы России, Украины, Франции и Германии выступают за возобновление переговоров в нормандском формате на высшем уровне. Тогда он сообщил, что сначала будет проведена экспертная оценка результативности переговоров, а затем принято решение о проведении саммита.

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