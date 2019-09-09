Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии на должность премьера

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подписала указ о назначении Георгия Гахарии на должность премьер-министра. Об этом корр. ТАСС сообщила советник главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

"Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена", - сказала Шенгелия.

Парламент Грузии в воскресенье выразил доверие новому правительству во главе с Гахарией, после чего, согласно конституции страны, президент в течение двух дней должна была подписать указ о его назначении на пост. После того как Гахария уже официально стал премьером, он сам должен издать указы о назначении министров, которые были поддержаны парламентом. По данным Первого канала Общественного вещателя Грузии, Гахария уже приступил к работе в ранге премьера и прибыл в здание, где расположена администрация правительства и его рабочий кабинет.

Утверждение нового правительства в Грузии стало необходимым после того, как 2 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе подал в отставку.