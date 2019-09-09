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Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии на должность премьера

Парламент Грузии 8 сентября выразил доверие новому правительству во главе с Гахарией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подписала указ о назначении Георгия Гахарии на должность премьер-министра. Об этом корр. ТАСС сообщила советник главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

"Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена", - сказала Шенгелия.

Парламент Грузии в воскресенье выразил доверие новому правительству во главе с Гахарией, после чего, согласно конституции страны, президент в течение двух дней должна была подписать указ о его назначении на пост. После того как Гахария уже официально стал премьером, он сам должен издать указы о назначении министров, которые были поддержаны парламентом. По данным Первого канала Общественного вещателя Грузии, Гахария уже приступил к работе в ранге премьера и прибыл в здание, где расположена администрация правительства и его рабочий кабинет.

Утверждение нового правительства в Грузии стало необходимым после того, как 2 сентября премьер-министр Мамука Бахтадзе подал в отставку.

Теги
ГрузияЗурабишвили, СаломеГахария, Георгий
Премьер Грузии подписал указы о назначении министров
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