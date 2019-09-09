Джонсон: Британия покинет ЕС 31 октября, несмотря на сопротивление парламента

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Великобритания выйдет из состава ЕС не позднее 31 октября, несмотря на попытки британского парламента добиться новой отсрочки Brexit. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром.

"Как понимают везде в ЕС, включая Дублин, посвященные Brexit переговоры и дискуссии продолжаются уже слишком долго. Там хотят закрыть этот вопрос, и я хочу того же. Мы выйдем из ЕС 31 октября, и я уверен, что парламентарии поймут, что это мудрое решение, основанное на уважении результатов демократического референдума. Меня совершенно не пугает то, что может произойти в парламенте, так как я считаю, что британский народ хочет, чтобы мы заключили сделку с ЕС и покинули сообщество 31 октября", - сказал Джонсон, добавив, что верит "в возможность добиться сделки к 18 октября".

Варадкар также заявил, что сделка между Лондоном и Брюсселем по-прежнему достижима, хотя это и является крайне сложной задачей. Глава ирландского правительства подчеркнул, что готов выслушать любые предложения Джонсона, однако настаивает на применении режима "бэкстоп", который призван не допустить появления жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией после Brexit. Одним из главных требований Лондона, напротив, является исключения положений о "бэкстопе" из соглашения с ЕС, однако, по словам Варадкара, четко прописанные и юридически обязывающие договоренности, касающиеся "бэкстопа", нельзя заменять "простыми обещаниями".

Стороны отметили, что надеются провести конструктивную беседу, однако Джонсон подчеркнул, что не рассчитывает на "абсолютный прорыв" в переговорах с Варадкаром.