ЕК представила финальный список кандидатов на посты еврокомиссаров

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия представила в понедельник финальный список еврокомиссаров на 2019-2024 годы, который теперь должен пройти утверждение в Европарламенте. Список опубликован пресс-службой Еврокомиссии.

Во вторник назначенный председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами.

"Назначенный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня утвердила проект списка еврокомиссаров, представленных ей странами Евросоюза. Это решение завершило серию собеседований, которые фон дер Ляйен провела с каждым из кандидатов на протяжении последних недель", - говорится в заявлении ЕК.

Без Великобритании

Список включает кандидатов от 25 стран Евросоюза за исключением выходящей из ЕС Великобритании. В этом списке нет представителей Германии и Испании, поскольку немка Урсула фон дер Ляйен возглавит новый состав Еврокомиссии, а испанец Жозеп Боррель станет новым главой внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини. Формально он также будет подчинен фон дер Ляйен и войдет в состав ЕК. Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 ноября.

Что касается Великобритании, то Лондон еще 23 августа направил фон дер Ляйен официальное уведомление, что не будет определять своего кандидата в Еврокомиссию, поскольку намерен покинуть ЕС до начала работы нового состава ЕК 1 ноября.

Старые лица

Из уходящей комиссии Юнкера в новый список "перекочевали" восемь человек, однако все они получат новые полномочия. По информации источников ТАСС в Брюсселе, нынешний первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс займется проблемами климата, замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович станет отвечать за вопросы безопасности, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер займется развитием цифровой экономики, на еврокомиссара по расширению Йоханнеса Хана возложат ответственность за полицейское взаимодействие и внутренние дела ЕС.

Брюссельские наблюдатели, которые особенно заинтересованы вопросами гендерного равенства, отмечают, что в новом составе ЕК достигнут почти идеальный половой баланс - 14 мужчин и 13 женщин. Многие в этой связи сожалеют о выходе Великобритании из ЕС, ведь тогда число мужчин и женщин среди еврокомиссаров могло бы оказаться равным.

По еврокомиссару на страну

Порядок назначения членов Еврокомиссии предусматривает, что каждая страна ЕС должна представить своего кандидата утвержденной на саммите Евросоюза председателю нового состава ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которая в свою очередь должны будет распределить между ними отраслевые полномочия. По нормам ЕС, в составе Еврокомиссии должно быть по одному представителю от каждого государства Евросоюза. Они, однако, не имеют права лоббировать национальные интересы своих стран, а должны заниматься выполнением своих функций, которые примерно соответствуют полномочиям профильных министров в правительствах национальных государств.

Теперь данный список должен будет формально утвердить Совет ЕС на уровне министров по европейским делам, затем он будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза. После этого профильные комитеты Европарламента проведут слушания с каждым из кандидатов на посты еврокомиссаров, по итогам которых они будут утверждены либо отклонены. После этого полный состав Еврокомиссии будет утвержден на саммите глав государств и правительств всех стран Евросоюза в конце октября.

В новость были внесены изменения (16:26 мск) - добавлена информация по тексту.