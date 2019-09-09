Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"...Поэтому Евросоюз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на Крымском полуострове человек, претендующий на "представительство" населения Крыма и Севастополя, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими", - отмечается в нем.

В воскресенье в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Страны, не признавшие воссоединение Крыма с РФ, не признают и проходящие там выборы различного уровня. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.