Евросоюз уже предоставил Турции €5,6 млрд на решение ситуации с мигрантами

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз уже предоставил Турции €5,6 млрд из согласованных €6 млрд на борьбу с миграционным кризисом. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто.

"5,6 млрд из 6 было уже выделено Турции. Остальное будет предоставлено в скором времени", - сказала она. Представитель ЕК в очередной раз подчеркнула, что Брюссель остается приверженным выполнению соглашения ЕС-Турция, которое было достигнуто на саммите в марте 2016 года. "Мы привержены реализации соглашения и ожидаем того же от наших турецких партнеров", - отметила она.

Ранее 5 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Запада.

На саммите ЕС - Турция 17-18 марта 2016 года Брюссель и Анкара подписали соглашение, которое предусматривает меры по сокращению миграционного потока. ЕС тогда обязался выделить Турции €6 млрд, ввести безвизовый режим с этой страной, а также продвинуть переговоры по вступлению Анкары в состав сообщества. В обмен на это все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, будут высылаться назад в Турцию. ЕС же должен принимать напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов.

Однако с тех пор Брюссель не выполнил ничего из обещанного, кроме постепенного выделения денежных средств, в связи с чем Анкара постоянно грозится приостановить действие соглашения.