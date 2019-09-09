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Конте рассказал, как Рим будет выстраивать отношения с Москвой

Их следует развивать в контексте евроатлантической солидарности, отметил премьер-министр Италии

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Италия намерена выстраивать и развивать отношения с главными международными игроками, среди которых Россия, в контексте евроатлантической солидарности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Джузеппе Конте, выступая с программной речью перед голосованием о вопросе доверия его новому правительству.

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"Мы намерены продолжать и развивать отношения с глобальными игроками, такими как Индия, Россия и Китай, а также другими регионами, представляющими наибольший интерес для нашей экономики и промышленности. Мы считаем эти отношения крайне важными, но они должны выстраиваться в соответствии с нашей принадлежностью европейскому и североатлантическому пространству", - сказал Конте.

Он обещал продолжить курс на реформы для обеспечения большего социального равенства, не допустить повышения НДС, добиваться снижения налогов и пересмотра правил приема мигрантов в Европе. Среди внешнеполитических задач приоритетной премьер назвал урегулирование в Ливии. Среди целей внутренней политики Конте выделил восстановление пострадавших от землетрясений районов, а также строительство нового автомобильного моста в Генуе после крушения старого в 2018 году, когда погибли более 40 человек.

Конте указал на продолжение общей линии, однако обещал "скромное правительство без грубостей". Последнее явно относилось к стилю его бывшего заместителя и главы МВД Маттео Сальвини, возглавляющего партию "Лига", которая после развала коалиции с "Движением "5 звезд" оказалась в оппозиции. Конте возглавил новое правительство в составе "Движения" и Демократической партии (ДП), которое должно получить в понедельник вотум доверия в нижней палате парламенте. Во вторник голосование пройдет в Сенате, где продолжает заседать Сальвини.

Речь Конте неоднократно прерывалась депутатами "Лиги". Одновременно перед зданием парламента, где выступал Конте, проходит акция протеста против нового правительства, организованная оппозиционной партией "Братья Италии", в которой принимает участие Сальвини.

Теги
ИталияРоссияКонте, ДжузеппеСальвини, Маттео
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