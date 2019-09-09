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Франция выступает за новую встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил "значительный прогресс" в изменении к лучшему ситуации на Украине за последние месяцы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Франция хотела бы в ближайшие дни в Париже организовать встречу в нормандском формате на высшем уровне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

"Мы хотели бы, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата", - сказал французский министр.

"Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки. Освобождение в субботу удерживаемых лиц, в том числе 24 моряков, является конкретным результатом, который поощряет Франция. Необходимо воспользоваться данным климатом для полного выполнения минских соглашений", - отметил Ле Дриан.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.

Теги
РоссияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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