Путин и Нетаньяху могут обсудить подготовку встречи Совбезов России, Израиля и США

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить организацию трехсторонней встречи РФ, США и Израиля по линии Совбезов. Об этом заявил журналистам в понедельник посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Предполагаем, [что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сегодня - завтра утром будет сообщение в Иерусалиме и в Москве [относительно точной даты визита Нетаньяху в РФ]", - добавил он.

Посол подчеркнул, что переговоры лидеров очень важны, поскольку позволяют находить общий язык по вопросам, затрагивающим национальную безопасность. "Есть определенные разногласия, но все обсуждается в очень конструктивном ключе", - указал он.

Нетаньяху заявил в воскресенье, что может в течение предстоящей недели посетить Россию, где хотел бы встретиться с Путиным для обсуждения продолжения координации между военными.

Переговоры секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шаббата состоялись 25 июня в Иерусалиме. Стороны в основном обсуждали Сирию и Иран. Об организации новой встречи между главами структур национальной безопасности РФ, Израиля и США Нетаньяху сообщил в начале сентября.

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