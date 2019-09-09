Главы МИД России и Франции обсудили ситуацию вокруг фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

"Мы этот вопрос затрагивали неоднократно в течение некоторого времени с нашими российскими коллегами. Мы считаем, что ситуация с нашим гражданином была неудовлетворительная, его содержание не соответствовало удовлетворительным аспектам для нас, поэтому мы и далее будем внимательно относиться к тому, чтобы основные права господина Дельпаля соблюдались и чтобы он дальше пользовался соответствующей правовой защитой. Я об этом говорил с господином Лавровым", - сказал Ле Дриан в понедельник по итогам встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции в формате "2+2".

По мнению французского министра, разрешение ситуации с Дельпалем "будет способствовать климату деловых отношений между Россией и Францией". "Это шип, заноза в наших отношениях", - резюмировал он.